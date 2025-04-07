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Российские звезды эстрады и спорта поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ

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Фото: REUTERS
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Звезды эстрады и спорта 7 апреля поздравили российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он когда-то должен был это сделать, он это сделал прекрасно. Присоединяюсь к потоку поздравлений», — сказал народный артист РФ Олег Газманов.

Заслуженная артистка России Зара, в свою очередь, назвала хоккеиста «нашим парнем», потрясающим другом и профессионалом.

«Он ломовой игрок, который постоянно бежал, бросал. Это с детства было в него заложено, и вот к чему это привело», — подчеркнул хоккеист, двукратный чемпион мира Александр Семин.

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Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ днем ранее в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд Гретцки, на счету которого было 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.

Овечкина поздравил и президент России Владимир Путин. Мастерство спортсмена отметили также народный артист РФ, ректор Академии русского балета им. А. Вагановой Николай Цискаридзе, народный артист России Валерий Сюткин, певец Филипп Киркоров, певица Катя Лель и актриса Анна Семенович.

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