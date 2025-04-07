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ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании «стены дронов» на границах

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Литва и Эстония не получили финансовую поддержку от Европейского союза (ЕС) для создания на границах «стены дронов». Об этом 7 апреля сообщил эстонский вещатель ERR.

«Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию беспилотников, целью которого было создание на границе так называемой стены дронов, однако проект не получил финансирования», — указано в заявлении министерства внутренних дел Литвы, которое приводит портал телерадиокомпании.

Уточняется, что основным заявителем была Эстония, а Литва выступала в качестве партнера проекта. В литовской Службе охраны госграницы заявили, что Брюссель отклонил заявку в начале марта.

Согласно материалу, правительство Эстонии собиралось выделить на «стену дронов» около €12 млн в течение следующих трех лет. При этом дополнительное финансирование планировалось запросить из различных источников, в том числе из фондов Евросоюза.

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2 апреля ERR сообщил, что осенью правительство Эстонии начнет возводить линию укреплений на границе с Россией. Уточнялось, что сначала планируется построить опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке пограничной полосы и четыре бункера на юго-востоке. При этом отмечалось, что укрепления должны выдерживать попадание боеприпасов калибра 152 мм. Всего планируется построить до 600 бункеров.

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