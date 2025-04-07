Актер из сериала «Деннис-мучитель» Джей Норт умер в возрасте 73 лет
Американский актер Джей Норт, известный по роли Денниса Митчелла в сериале «Деннис-мучитель», умер на 74-м году жизни. Об этом 7 апреля сообщает Spectrum News.
«Норт умер в воскресенье в своем доме во Флориде от рака толстой кишки», — говорится в публикации.
Актеру было 6 лет, когда он получил роль в ситкоме CBS по комиксу Хэнка Кетчама. Норт сыграл пятилетнего мальчика Денниса Митчелла, который не давал покоя окружающим, раздражая их своим поведением.
Кроме того, Джей Норт снялся в таких сериалах, как «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси», «Мои три сына», в художественном фильме «Майя» у него была главная роль.