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В ЕС назвали дату введения первого пакета контрмер на пошлины США

Еврокомиссар Шефчович: ЕС введет первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля
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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Европейский союз (ЕС) введет первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«Голосование назначено на 9 апреля, окончательный список будет принят 15 апреля», — цитирует его агентство Reuters.

Ограничения будут вступать в силу поэтапно. Пошлины в рамках первого набора мер начнут действовать в день принятия, а все остальные — с 15 мая.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 апреля сообщил, что Будапешт не поддержит ответные меры Евросоюза по повышению тарифов в торговле с США. До этого он заявил, что неумелая политика Брюсселя в области безопасности и экономики сильно подорвала конкурентоспособность ЕС. По его словам, Еврокомиссия не смогла наладить таможенное сотрудничество с США после введения пошлин на китайские электромобили.

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе 25-процентных пошлин на импорт с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Американский президент обосновал данную меру необходимостью защиты национальной безопасности. Позже агентство Bloomberg сообщило о подготовке Евросоюзом пакета чрезвычайных мер для поддержки секторов экономики, которые могут сильнее всего пострадать от введения пошлин со стороны Вашингтона.

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