В ЕС назвали дату введения первого пакета контрмер на пошлины США
Европейский союз (ЕС) введет первый пакет контрмер на пошлины США 15 апреля. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.
«Голосование назначено на 9 апреля, окончательный список будет принят 15 апреля», — цитирует его агентство Reuters.
Ограничения будут вступать в силу поэтапно. Пошлины в рамках первого набора мер начнут действовать в день принятия, а все остальные — с 15 мая.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 7 апреля сообщил, что Будапешт не поддержит ответные меры Евросоюза по повышению тарифов в торговле с США. До этого он заявил, что неумелая политика Брюсселя в области безопасности и экономики сильно подорвала конкурентоспособность ЕС. По его словам, Еврокомиссия не смогла наладить таможенное сотрудничество с США после введения пошлин на китайские электромобили.
2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе 25-процентных пошлин на импорт с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Американский президент обосновал данную меру необходимостью защиты национальной безопасности. Позже агентство Bloomberg сообщило о подготовке Евросоюзом пакета чрезвычайных мер для поддержки секторов экономики, которые могут сильнее всего пострадать от введения пошлин со стороны Вашингтона.