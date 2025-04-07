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Политолог указал на отсутствие у ЕС политической воли для ответа на пошлины США

Политолог Хамер: у ЕС нет политической воли, чтобы ответить на пошлины США
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Фото: Global Look Press/Christian Charisius
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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не обладают достаточной политической волей и ресурсами, чтобы ответить на пошлины администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 7 апреля заявил «Известиями» немецкий политолог Айке Хамер.

«У них нет ни малейших способностей для этого. Почему? Потому что европейский рынок не очень важен. Китайский рынок важен. Индийский рынок важен. А европейский рынок не так важен», — сказал Хамер, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что европейский рынок переживает сильный спад. По его словам, явление вызвано не международными обстоятельствами, а «социалистическими антисвободными политиками в ЕС». В частности, он выделил Германию и Францию.

По словам Хамера, европейские бюрократы заняты тем, что «крадут деньги налогоплательщиков и перенаправляют их в свои личные карманы».

«Они больше не являются партнерами для других людей в мире. <…> Раньше, когда они хотели договориться о чем-то с европейцами или с немцами, им приходилось спрашивать в Вашингтоне, разрешено это или нет. Но Европа сделала себя неважной, как мы бы это назвали», — резюмировал политолог.

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2 апреля Трамп подписал указ о вводе 25-процентных пошлин на импорт с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Американский президент обосновал данную меру необходимостью защиты национальной безопасности. Позже агентство Bloomberg сообщило о подготовке Евросоюзом пакета чрезвычайных мер для поддержки секторов экономики, которые могут сильнее всего пострадать от введения пошлин со стороны Вашингтона.

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