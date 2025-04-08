Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей

Роспотребнадзор представил в правительство РФ первые результаты по проверкам торговой сети «Светофор». «Известия» ознакомились с документами, которые поступили в кабмин 7 апреля.

По результатам контрольных мероприятий Роспотребнадзор выдал 1295 предписаний: об устранении нарушений, о разработке программ по предотвращению причинения вреда, об изъятии продукции из оборота. «Светофор» уже выполнил 74% из них — 968. Еще 325 предписаний остаются на контроле службы.

По итогам проверок федеральная служба составила 185 протоколов о нарушении КоАП, суммарно наложены штрафы на 1,3 млн рублей. Какие конкретно статьи нарушила компания, в документах не указывается.

19 марта в Россельхознадзоре назвали магазины «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. В настоящее время сотрудники территориального управления продолжают мониторить продажу товаров животного происхождения в супермаркетах «Светофор». По информации ведомства, все небезопасные продукты были утилизированы. Кроме того, были инициированы административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных норм.