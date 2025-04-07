Минивэн «Соболь» превратили в броневик с удобствами
Нижегородская фирма «Акросс» совместно с Горьковским автозаводом представила бронированный бизнес-вэн на базе нового «Соболь NN» в исполнении для VIP-перевозок. Бронелистами обеспечили защиту боковин кузова, крыши, пола, моторного отсека, аккумуляторной батареи, топливного бака и колесных арок, сообщает «Дром» 7 апреля.
Класс защиты по кузову — Бр2 (предотвращает поражение пулями, выпущенными из пистолетов ТТ, СР-1, ПСМ), по стеклам — Бр3 (выдерживают обстрел из автомата Калашникова со стальными пулями). Дополнительно у автомобиля усилили механизмы сдвижной боковой двери, а в заднюю подвеску установили пневмоподушки. Полная масса минивэна не превышает 3,5 т, то есть им по-прежнему можно управлять с правами легковой категории B.
У микроавтобуса интерьер разделен опускающейся перегородкой на двухместную кабину и пассажирский салон с тремя креслами, последние оснащены электроприводом, подогревом, оттоманками и подлокотниками. Предусмотрены беспроводные зарядки и порты USB, Wi-Fi-роутер, холодильник, выдвижной столик, телевизор и прочие опции.
Под капотом машины установлен стандартный для модели 2,5-литровый турбодизель мощностью 149 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией, привод задний.
19 февраля в России стартовали продажи нового полноприводного минивэна «Соболь NN 4×4», цена новинки с учетом специальных акций и льготных условий стартует от 4,02 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель G 2.5 мощностью 149,6 л.с. (420 Нм), в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Предусмотрены блокировка дифференциала заднего моста и понижающий редуктор планетарного типа в раздаточной коробке.