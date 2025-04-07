Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тыс.
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
Политолог указал на отсутствие у ЕС политической воли для ответа на пошлины США
Культура
Цискаридзе сравнил достижение Овечкина с победой в суперсерии СССР – Канада
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Общество
Священники вывезли из пригорода Суджи чудом уцелевшие иконы
Политика
В Госдуме допустили возобновление сотрудничества с Европой по энергоресурсам
Мир
Швеция отказалась поставлять куриные яйца в США из-за Пасхи
Мир
В Венгрии не поддержат ответные меры ЕС по повышению тарифов в торговле с США
Мир
Во Франции призвали граждан мобилизоваться против отправки войск на Украину

Минивэн «Соболь» превратили в броневик с удобствами

0
EN
Фото: пресс-служба фирмы «Акросс»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Нижегородская фирма «Акросс» совместно с Горьковским автозаводом представила бронированный бизнес-вэн на базе нового «Соболь NN» в исполнении для VIP-перевозок. Бронелистами обеспечили защиту боковин кузова, крыши, пола, моторного отсека, аккумуляторной батареи, топливного бака и колесных арок, сообщает «Дром» 7 апреля.

Класс защиты по кузову — Бр2 (предотвращает поражение пулями, выпущенными из пистолетов ТТ, СР-1, ПСМ), по стеклам — Бр3 (выдерживают обстрел из автомата Калашникова со стальными пулями). Дополнительно у автомобиля усилили механизмы сдвижной боковой двери, а в заднюю подвеску установили пневмоподушки. Полная масса минивэна не превышает 3,5 т, то есть им по-прежнему можно управлять с правами легковой категории B.

У микроавтобуса интерьер разделен опускающейся перегородкой на двухместную кабину и пассажирский салон с тремя креслами, последние оснащены электроприводом, подогревом, оттоманками и подлокотниками. Предусмотрены беспроводные зарядки и порты USB, Wi-Fi-роутер, холодильник, выдвижной столик, телевизор и прочие опции.

123

Фото: пресс-служба фирмы «Акросс»

Под капотом машины установлен стандартный для модели 2,5-литровый турбодизель мощностью 149 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией, привод задний.

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

19 февраля в России стартовали продажи нового полноприводного минивэна «Соболь NN 4×4», цена новинки с учетом специальных акций и льготных условий стартует от 4,02 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель G 2.5 мощностью 149,6 л.с. (420 Нм), в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Предусмотрены блокировка дифференциала заднего моста и понижающий редуктор планетарного типа в раздаточной коробке.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025