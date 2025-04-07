Кремль старается снизить последствия устроенного США «экономического шторма»

Российские власти делают всё для минимизации последствий международного экономического шторма для РФ на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что текущие колебания цен на нефть во многом обусловлены внешнеполитическими решениями, в частности введением пошлин со стороны США. Он отметил, что Москва внимательно отслеживает эту ситуацию.

«Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать всё необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики», — заключил он.

Ранее, 3 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что кризис из-за введенных Вашингтоном пошлин может привести к падению цен на нефть, уголь и другие сырьевые товары. Он отметил, что это может ударить и по российской экономике.