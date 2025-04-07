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Кремль старается снизить последствия устроенного США «экономического шторма»

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Российские власти делают всё для минимизации последствий международного экономического шторма для РФ на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что текущие колебания цен на нефть во многом обусловлены внешнеполитическими решениями, в частности введением пошлин со стороны США. Он отметил, что Москва внимательно отслеживает эту ситуацию.

«Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать всё необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики», — заключил он.

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Ранее, 3 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что кризис из-за введенных Вашингтоном пошлин может привести к падению цен на нефть, уголь и другие сырьевые товары. Он отметил, что это может ударить и по российской экономике.

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