Путь к третьему достижению

Обстоятельства сложились так, что 6 апреля я был в Нью-Йорке и Саша, с которым мы прекрасно знакомы, пригласил меня на матч в ложу к своей семье и близким. И я мог в полной мере разделить с мамой, Татьяной Николаевной, женой Настасьей и всеми остальными их счастье. А также радость и гордость нашей родной страны, о которой, как показали его слова, он не забыл ни на секунду, и всего спортивного мира, о чем ясно говорят поздравления таких фигур, как Майкл Джордан, Роджер Федерер, Майкл Фелпс, Леброн Джеймс.

Уверен, это неслучайно. Легенды мирового спорта своих чувствуют на расстоянии, даже не будучи с ними лично знакомыми. А Овечкин — спортсмен в истинном, первородном значении этого слова, и рекорд в очередной раз это доказал.

Что я имею в виду? Да хотя бы то, что рекордный гол он забил в гостях. Сколько было разговоров о том, что Саша подождет следующего домашнего матча, чтобы сделать это перед родной публикой!

Но в настоящем спорте — а НХЛ, где я провел семь сезонов, точно настоящий спорт — так не работает. Если бомбардир вышел на лед, он не может специально не забивать и ждать следующего матча. Будь так, это был бы не Овечкин. Его невероятное чутье на гол вывело его на этот отличный бросок в большинстве с его любимой позиции.

Он и забил этот гол как большой спортсмен, совершив перед тем поступок, который тоже войдет в историю. То есть отказавшись выйти на лед в конце предыдущего матча с «Чикаго», когда соперник снял вратаря. А ведь Овечкин имел шанс не просто забить, а оформить хет-трик! Любой хоккеист мечтал бы побить рекорд так эффектно, тремя шайбами и сотнями кепок на льду. Но Александр не допускал, что любую из двух рекордных шайб — ту, которой сравняется, или ту, которой выйдет на чистое первое место, — забросит в отсутствие голкипера. Это тоже качество большого спортсмена.

Проявил он в последние недели и качества большого человека. Меня потряс момент, когда после проигранного «Вашингтоном» матча с «Миннесотой» он свернул с пути в раздевалку часть своей команды, чтобы отдать должное завершающему карьеру выдающемуся вратарю Марку-Андре Флери. Между прочим, далеко не самому приятному сопернику для Овечкина, потому что «Питтсбург» Флери много раз обыгрывал «Вашингтон» в плей-офф и трижды выиграл Кубок Стэнли. Но Овечкин сделал это, хотя совершенно не был обязан. И это уже тоже часть его личности и часть истории.

Такие поступки, как с Флери, позволяют мне считать, что Овечкин стал фигурой, которая делает для объединения игроков в НХЛ больше, чем ее глава Гэри Бэттмен. Хотя, безусловно, глава лиги заслуживает уважения за то, что организовал такую масштабную церемонию, какая была на двух последних матчах, да и вообще НХЛ достойно отметила и еще будет отмечать рекорд Овечкина.

Большое уважение заслуживает и Уэйн Гретцки за отношение к Саше и его рекорду. Думаю, что изначально в глубине души Ване, как называли нашего многолетнего соперника игроки сборной СССР моего поколения, непросто было это принять. Когда он сам побил достижение Горди Хоу, много лет считалось аксиомой, что оно никогда и никем не будет побито. Но вот Овечкин это делает, и Гретцки идет к нему в раздевалку, обнимает его, говорит теплые слова как ему, так и о нем со льда и на пресс-конференции. Достойная реакция величайшего хоккеиста и человека.

Большим молодцом считаю молодого тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. Это ведь очень непросто было сделать — создать победный баланс двух устремлений одновременно — для команды в целом и к рекорду Овечкина.

Но ему удалось настолько две эти вещи объединить, что команда досрочно выиграла Восточную конференцию, а Саша досрочно установил рекорд, при этом пропустив 16 матчей из-за перелома ноги. Последнее вызывает еще большее восхищение — в 39 лет он вообще не заметил такой серьезной травмы, восстановился и начал забивать в прежнем режиме. Если честно, не понимаю, как такое возможно.

Желаю Саше, Карбери и всей вашингтонской команде идти дальше и окончательно сделать сезон-2024/25 сезоном мечты, выиграв Кубок Стэнли. И это уже будет не просто легендой, а легендой из легенд!

Вся Россия в последние недели просыпалась и первым делом смотрела, забил ли ночью Овечкин. Вся — кроме тех, кто смотрел его матчи сам. До такой вот степени эмоционального сопереживания за десятки тысяч километров довел страну ее соотечественник, которого уже почти двадцать лет хотят, но не могут остановить никакие соперники. Они анализируют, разбирают на молекулы всё, что Саша делает на льду, из года в год ищут пути, чтобы ему противостоять, — но он быстрее них находит свои новые пути, чтобы они не могли это сделать. Это фантастика, которую ни я, ни кто-либо, пусть даже игравший в хоккей на высоком уровне, не в состоянии до конца объяснить. Мы в состоянии только аплодировать, восхищаться. И благодарить его семью, которая помогает ему столько лет оставаться самим собой. Очень приятно было видеть ее на льду в момент церемонии.

Признаюсь честно, у меня слезы навернулись на глаза, когда я с трибуны услышал, как весь стадион в чужом городе, не в Вашингтоне, после рекордного гола начал скандировать: «Ови! Ови!» Это говорит о том, что вся Америка приняла этого москвича, русского парня, и никакие события в мире не могут заставить это уважение к его многолетнему служению хоккею изменить.

И вот тут я хотел бы пожелать самому себе и всем вам, чтобы всё в мире наладилось, были урегулированы все конфликты и сборную России допустили к участию в Олимпиаде-2026 в Милане. И чтобы там сбылась последняя несбывшаяся мечта Овечкина в хоккее — олимпийское золото. Сейчас в МОК, как мне кажется, пришли люди, с которыми можно рассчитывать на торжество здравого смысла.

Мне посчастливилось быть на двух главных событиях в хоккейной карьере Овечкина — на пятом матче финала Кубка Стэнли – 2018 в Лас-Вегасе и игре в Нью-Йорке, где он побил рекорд Гретцки. Мечтаю побывать и на третьем — золотом для российской сборной финале Олимпиады в Милане.

Автор — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, победитель Кубка Канады

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