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Священники вывезли из пригорода Суджи чудом уцелевшие иконы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Курск доставили на хранение уцелевшие иконы из православного храма в населенном пункте Замостье Суджанского района. Об этом 7 апреля сообщил «Известиям» помощник руководителя военного отдела Курской епархии Русской православной церкви Игорь Васюков.

«Все иконы, да, как вот были, мы переложили очень аккуратненько. Все вот я посмотрел. В том состоянии, в котором мы забрали, в таком и привезли сюда», — сказал он.

Всего удалось вывезти около 30 произведений, среди которых иконы Божией Матери, Сергия Радонежского и Николая Чудотворца с мощами.

«Было видно, что многие иконы были подготовлены для вывоза на территорию Украины, упакованные. Во многих домах, где наши священники вывозили людей, и в домах, где заходили, искали, также находились иконы, кресты, священнические какие-то облачения, видимо, подготовка была для того, чтобы всё это вывезти на территорию Украины, для того чтобы сбыть в своих каких-то корыстных целях», — рассказал заместитель главного военного священника СВО по курскому направлению Дионисий Дыда.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил батюшек за самоотверженность. Он также попросил их не подвергать себя опасности.

«У нас впереди большая работа. Храмы предстоит восстанавливать и людей возвращать», — отметил он.

Вывезенные иконы будут храниться в Воскресенском храме областного центра.

«Чтобы выжить и победить, нужно постоянно двигаться»
О работе саперов, медиков и снабженцев на освобожденных территориях — в репортаже «Известий»

В этот же день Хинштейн заявил, что властям Курской области предстоит огромная работа по восстановлению приграничных населенных пунктов, освобожденных от ВСУ. По его словам, перед началом восстановительных работ все населенные пункты проверят саперы.

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