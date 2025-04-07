Во Франции призвали граждан мобилизоваться против отправки войск на Украину
Французам необходимо мобилизоваться против возможной отправки войск на Украину. С таким призывом 7 апреля выступил французский политик Флориан Филиппо.
Он обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о том, что первыми в его страну прибудут именно французские войска. На этом фоне политик заметил, что разжигатели украинского конфликта еще не отказались от своих планов.
«Мы должны провести массовую мобилизацию против этого безумия и за мир», — написал Филиппо в социальной сети X (бывш. Twitter).
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 марта сообщил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах на Украине. Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению киевского режима «сильной армии».
Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен 31 марта подчеркнул, что размещение европейских военных потребует много ресурсов, которыми Европа не обладает. Он отметил, что даже если обе стороны украинского конфликта согласятся на сделку по урегулированию, соглашение может рухнуть, если Великобритания и Франция направят свои войска на Украину в целях якобы ее защиты.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.