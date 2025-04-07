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Дело об убийстве возбуждено после исчезновения подростка в Новосибирской области

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Фото: СУ СК России по Новосибирской области
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Уголовное дело об убийстве возбудили по факту исчезновения 14-летнего подростка в селе Новолуговое Новосибирской области, который 30 марта вышел из дома и пропал. Об этом 7 апреля сообщили в Telegram-канале главка Следственного комитета (СК) по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту безвестного исчезновения жителя села Новолуговое, Шутова Платона Игоревича, 27.03.2011 г. р.», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств, при которых исчез подросток. Приметы мальчика: худощавого телосложения, рост 175 см, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Также он носит очки, был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, штаны черного цвета, черные ботинки и черную кожаную кепку.

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Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в селе Тумкино Ульяновской области нашли девочку-подростка с перерезанным горлом. В СК России на следующий день сообщили о задержании двух подозреваемых, в том числе несовершеннолетнего местного жителя, в Теренгульском районе.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 («Разбой с проникновением в жилище или в крупном размере»), а также по пп. «в» и «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего из корыстных побуждений»).

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