В Москве выставили на продажу собранный на АвтоВАЗе Nissan без пробега
В Москве на одном из классифайдов в продаже обнаружился Nissan Almera российской сборки. Седан простоял в гараже 11 лет, его пробег составляет всего 140 км, сообщает Motor.ru. По состоянию на 7 апреля за автомобиль просят 1,4 млн рублей.
Этот экземпляр был собран на АвтоВАЗе в 2014 году. Продавец утверждает, что автомобиль новый, не был в эксплуатации и находится в состоянии, словно только что был приобретен в автосалоне новым. Отмечается, что, судя по фотографиям, изъянов у продающейся Nissan Almera нет. Подкапотное пространство чистое, как и салон. На кузове в идеальном состоянии сохранились хромированные детали, а оптика незамутненная.
Комплектация Almera средняя, под капотом установлен атмосферный 1.6 (102 л.с.; 145 Нм) в связке с 4-ступенчатым «автоматом». В списке оснащения перечислены две подушки безопасности, кондиционер, подогревы передних кресел, противотуманные фары, усилитель руля, электрозеркала и магнитола. Дилер добавил защиту картера, противоугонную систему, парктроники и сигнализацию с центральным замком.
В начале производства на АвтоВАЗе японские седаны с автоматом стоили 504 тыс. рублей, что было сравнимо с Renault Logan, Chevrolet Cobalt или Hyundai Solaris.
Ранее в этот день сообщалось, что среднеразмерный кроссовер Deepal G318 от концерна Changan начнут официально продавать в России в 2025 году. Первые экземпляры для прохождения сертификации уже доставлены в страну.