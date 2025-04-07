Сюткин назвал Овечкина главным хоккеистом на планете Земля
Народный артист России Валерий Сюткин рассказал «Известиям», как отреагировал на рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз», российского хоккеиста Александра Овечкина. 6 апреля он забросил 895-ю шайбу и побил рекорд Уэйна Гретцки, который считался недосягаемым.
«Саша, поздравляю! Это величайшее достижение. Ты сейчас главный хоккеист на планете Земля. Россия, вперед! Горжусь, люблю, уважаю», — поздравил друга народный артист России Валерий Сюткин.
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Бурные OVации: российские звезды поздравили Овечкина