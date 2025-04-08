Сергунина рассказала о продвижении туристического потенциала Москвы за рубежом

Московские компании активно участвуют в международных фестивалях и выставках, ведут переговоры с иностранными коллегами и продвигают свои проекты на зарубежных отраслевых платформах. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Только за последние несколько лет столичные делегации посетили десятки стран, провели тысячи встреч, договорились о сотрудничестве в разных сферах, чтобы привлечь еще больше путешественников. До конца этого года запланировано шесть бизнес-миссий, в том числе в Китай, Катар и на Филиппины», — отметила Наталья Сергунина.

С начала 2025 года московские компании принимают активное участие в международных мероприятиях для продвижения туристического потенциала столицы России.

Представители туриндустрии Москвы посетили международную отраслевую выставку Outbound Travel Mart (ОТМ) в Индии, где договорились о совместной работе по увеличению турпотоков между российской столицей и Мумбаи.

Кроме того, участники туриндустрии из Москвы провели деловые переговоры во Вьетнаме и подписали ряд соглашений с коллегами.

В планах до июля — поездки в Китай и Катар. Их цели — поиск новых деловых партнеров и укрепление сотрудничества.

Москва привлекает туристов удобной инфраструктурой, обширной культурной и экскурсионной программой, гастрономией, масштабными фестивалями и другими яркими событиями.

Ожидается, что к 2030 году столицу будут посещать 52 млн человек — это 35–40% от общего числа путешественников по России. Также город сможет ежегодно принимать примерно 20 млн экскурсантов, приезжающих в город без ночевки на один день.