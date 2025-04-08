Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Общество
В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
Общество
Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей
Спорт
Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке «Кэпиталз»
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Мир
Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту около 4 км
Мир
МИД Японии заявил о намерении сохранить участие в энергопроектах на Сахалине
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил несколько ракет HIMARS в зоне проведения СВО
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Сергунина рассказала о продвижении туристического потенциала Москвы за рубежом

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Московские компании активно участвуют в международных фестивалях и выставках, ведут переговоры с иностранными коллегами и продвигают свои проекты на зарубежных отраслевых платформах. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Только за последние несколько лет столичные делегации посетили десятки стран, провели тысячи встреч, договорились о сотрудничестве в разных сферах, чтобы привлечь еще больше путешественников. До конца этого года запланировано шесть бизнес-миссий, в том числе в Китай, Катар и на Филиппины», — отметила Наталья Сергунина.

С начала 2025 года московские компании принимают активное участие в международных мероприятиях для продвижения туристического потенциала столицы России.

Представители туриндустрии Москвы посетили международную отраслевую выставку Outbound Travel Mart (ОТМ) в Индии, где договорились о совместной работе по увеличению турпотоков между российской столицей и Мумбаи.

Кроме того, участники туриндустрии из Москвы провели деловые переговоры во Вьетнаме и подписали ряд соглашений с коллегами.

В планах до июля — поездки в Китай и Катар. Их цели — поиск новых деловых партнеров и укрепление сотрудничества.

Москва привлекает туристов удобной инфраструктурой, обширной культурной и экскурсионной программой, гастрономией, масштабными фестивалями и другими яркими событиями.

Ожидается, что к 2030 году столицу будут посещать 52 млн человек — это 35–40% от общего числа путешественников по России. Также город сможет ежегодно принимать примерно 20 млн экскурсантов, приезжающих в город без ночевки на один день.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025