В Венгрии не поддержат ответные меры ЕС по повышению тарифов в торговле с США
Венгрия не поддержит ответные меры Европейского союза (ЕС) по повышению тарифов в торговле с США. Об этом 7 апреля сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в беседе с телеканалом М1.
Он отметил, что Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает меры в ответ на решение Соединенных Штатов о повышении тарифов.
«Мы не поддерживаем действия Евросоюза в ответ на объявление США о повышении тарифов», — подчеркнул министр иностранных дел Венгрии, его слова передает ТАСС.
Ранее в этот день Сийярто также заявил, что неумелая политика Брюсселя в области безопасности и экономики сильно подорвала конкурентоспособность ЕС. Он добавил, что ЕК не смогла наладить таможенное сотрудничество с США после введения пошлин на китайские электромобили.
2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе 25-процентных пошлин на импорт с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Американский лидер обосновал данную меру необходимостью защиты национальной безопасности. Позже агентство Bloomberg сообщило о подготовке Евросоюзом пакета чрезвычайных мер для поддержки секторов экономики, которые могут сильнее всего пострадать от введения пошлин со стороны Вашингтона.