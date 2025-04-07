Во время атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) мирный житель получил ранение. Об этом 7 апреля сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.) ранен мирный житель Горловки», — говорится в его заявлении.

Кроме того, минувшей ночью в результате атаки БПЛА ВФУ в поселке Победа в Центрально-Городском районе Горловки были повреждены дом, автомобиль и ограждение.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 7 апреля сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли городскую больницу в Каменке-Днепровской. В результате атаки никто из работников учреждения и пациентов не пострадал. По словам губернатора, были повреждены окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод, а также легковой автомобиль.