Кинолог назвал заблуждения собаководов о клещах

Часто различные заблуждения собаководов о блохах и клещах ставят под угрозу здоровье их питомцев, отметил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Эксперт рассказал «Известиям» 8 апреля о неверных убеждениях хозяев животных.

«Некоторые владельцы не используют определенные средства защиты, из-за того что питомец не выходит гулять дальше двора многоквартирного дома, другие прекращают обрабатывать собак в конце лета, а кто-то слишком поздно начинает обработку, потому что думает, что средство подействует сразу. Например, сейчас почти в середине апреля в Москве неожиданно выпал снег, но это совершенно не повод прекратить обработку», — уточнил он.

Среди заблуждений — уверенность в том, что препараты от клещей действуют сразу. Как объяснили в РКФ, нет такого препарата, который мгновенно вызывал бы гибель клеща или сразу после нанесения защитил бы питомца. Чтобы средство подействовало, ему необходимо накопиться в эпидермисе. Важно заранее обрабатывать питомца, только такой способ поможет обезопасить его.

Кроме того, некоторые собаководы считают, что если клещ уже сел на собаку, то снимать его бесполезно и даже болезненно. Они руководствуются тем, что насекомое отпадет самостоятельно, как только получит достаточно питания. Но поступать так — значит сильно рисковать здоровьем собаки, подчеркнул кинолог. Чем дольше клещ находится на теле питомца, тем большую дозу интоксикации может получить собака.

Из-за ранней весны клещи могут проснуться раньше срока, риск подхватить насекомое может быть уже в феврале. Собаководам нужно ежемесячно с марта по ноябрь обрабатывать питомцев средствами против клещей. Как уточнили в РКФ, клещи активизируются, когда начинаются оттепели и температура поднимается до +5…+7 градусов. Они будут активны до первых заморозков.

Вместе с тем, блохи активны постоянно. Заразиться ими собака может в любое время. Обрабатывать собаку от паразитов стоит круглогодично.

Некоторые собаководы отдают предпочтение таблеткам против клещей, считая, что это отпугнет насекомых. Но на самом деле это не так, подчеркнули в Российской кинологической федерации. Таблетки не защищают от посадки клеща, они помогают выработать иммунитет к переносимой ими болезни. Если такого питомца укусит зараженный клещ, болезнь будет протекать легче, чем у непривитой собаки.

Собаководам посоветовали в пик активности клещей обязательно обрабатывать любимца средствами защиты, а также не забывать осматривать собаку после каждой прогулки.

Ранее, 21 февраля, ветеринарный врач Александр Алясов рассказал «Известиям», что к наиболее распространенным заболеваниям у домашних питомцев, которые сложно заметить без обследования, относятся почечная недостаточность, сердечные заболевания, пародонтоз (глубокое поражение околозубной ткани) и артрит. Избыточный вес и ожирение — также важные проблемы, которые наблюдаются у некоторых животных.