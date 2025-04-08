Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Общество
В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
Общество
Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей
Спорт
Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке «Кэпиталз»
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Мир
Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту около 4 км
Мир
МИД Японии заявил о намерении сохранить участие в энергопроектах на Сахалине
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил несколько ракет HIMARS в зоне проведения СВО
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Кинолог назвал заблуждения собаководов о клещах

Кинолог Голубев: обрабатывать собак средством от клещей нужно с марта по ноябрь
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Часто различные заблуждения собаководов о блохах и клещах ставят под угрозу здоровье их питомцев, отметил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Эксперт рассказал «Известиям» 8 апреля о неверных убеждениях хозяев животных.

«Некоторые владельцы не используют определенные средства защиты, из-за того что питомец не выходит гулять дальше двора многоквартирного дома, другие прекращают обрабатывать собак в конце лета, а кто-то слишком поздно начинает обработку, потому что думает, что средство подействует сразу. Например, сейчас почти в середине апреля в Москве неожиданно выпал снег, но это совершенно не повод прекратить обработку», — уточнил он.

Среди заблуждений — уверенность в том, что препараты от клещей действуют сразу. Как объяснили в РКФ, нет такого препарата, который мгновенно вызывал бы гибель клеща или сразу после нанесения защитил бы питомца. Чтобы средство подействовало, ему необходимо накопиться в эпидермисе. Важно заранее обрабатывать питомца, только такой способ поможет обезопасить его.

Убить нельзя отловить: зоозащитники выступили против эвтаназии в приютах
Госдума рассмотрит законопроект об умерщвлении невостребованных животных на этой неделе

Кроме того, некоторые собаководы считают, что если клещ уже сел на собаку, то снимать его бесполезно и даже болезненно. Они руководствуются тем, что насекомое отпадет самостоятельно, как только получит достаточно питания. Но поступать так — значит сильно рисковать здоровьем собаки, подчеркнул кинолог. Чем дольше клещ находится на теле питомца, тем большую дозу интоксикации может получить собака.

Из-за ранней весны клещи могут проснуться раньше срока, риск подхватить насекомое может быть уже в феврале. Собаководам нужно ежемесячно с марта по ноябрь обрабатывать питомцев средствами против клещей. Как уточнили в РКФ, клещи активизируются, когда начинаются оттепели и температура поднимается до +5…+7 градусов. Они будут активны до первых заморозков.

Вместе с тем, блохи активны постоянно. Заразиться ими собака может в любое время. Обрабатывать собаку от паразитов стоит круглогодично.

Некоторые собаководы отдают предпочтение таблеткам против клещей, считая, что это отпугнет насекомых. Но на самом деле это не так, подчеркнули в Российской кинологической федерации. Таблетки не защищают от посадки клеща, они помогают выработать иммунитет к переносимой ими болезни. Если такого питомца укусит зараженный клещ, болезнь будет протекать легче, чем у непривитой собаки.

Собаководам посоветовали в пик активности клещей обязательно обрабатывать любимца средствами защиты, а также не забывать осматривать собаку после каждой прогулки.

Ранее, 21 февраля, ветеринарный врач Александр Алясов рассказал «Известиям», что к наиболее распространенным заболеваниям у домашних питомцев, которые сложно заметить без обследования, относятся почечная недостаточность, сердечные заболевания, пародонтоз (глубокое поражение околозубной ткани) и артрит. Избыточный вес и ожирение — также важные проблемы, которые наблюдаются у некоторых животных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025