В Крыму пресекли деятельность готовившего теракт члена неонацистской ячейки

В Крыму пресекли деятельность 18-летнего жителя Симферополя, который собирался поджечь здание в городе. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следствие установило, что мужчина являлся участником международной неонацистской ячейки, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории России.

«В целях дестабилизации деятельности органов власти он спланировал поджог здания в Симферополе, для чего изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодежи», — говорится в Telegram-канале.

По данным ведомства, молодой человек не смог довести преступный замысел до конца, его действия пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД России. По месту его жительства провели обыски, изъяли представляющие интерес для следствия предметы.

Уточняется, что мужчина дал исчерпывающие признательные показания. В настоящее время он заключен под стражу.

28 марта сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали 18-летнего жителя Крыма, являвшегося сторонником террористической неонацистской организации. По данным ведомства, он причастен к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам. Уточнялось, что он также получал задание совершить поджог мечети за вознаграждение в размере $1 тыс.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).