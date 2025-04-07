Издание Life.ru вошло в топ-5 СМИ по охвату аудитории в «Дзене»

В марте 2025 года Mediascope представил рейтинг СМИ по охвату аудитории в «Дзене». Информационный портал Life.ru вошел в пятерку лидеров по охвату аудитории в блогах и «Новостях» на «Дзене». Согласно данным Mediascope, ежемесячная аудитория Life.ru на платформе составила 17,97 млн человек. В рейтинг также вошли «RT на русском», Lenta.ru, РБК и «РИА Новости». При этом разрыв между лидерами минимален, что говорит о высокой конкуренции среди ведущих медиа.

Денис Арапов, генеральный директор Life, убежден, что это результат кропотливой работы всей команды: «Вхождение в топ-5 крупнейших СМИ — это результат ежедневной работы всей команды Life. Мы грамотно определяем контент, который интересен нашей аудитории, экспериментируем с форматами, постоянно улучшаем качество. Life укрепляет свои позиции, оставаясь в числе главных источников новостей для миллионов россиян».

Главный редактор Life.ru Марина Фещенко подчеркнула, что место в пятерке главных СМИ страны — это не только победа, но еще и большая ответственность: «Наша аудитория ждет от нас оперативных, честных и креативных материалов, и мы делаем всё, чтобы оправдывать эти ожидания. Доверие читателей и внимание к Life подстегивают нас каждый день становиться лучше. Мы всё так же продолжаем делать нашу работу и создавать интересный, уникальный контент».