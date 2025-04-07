Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
В МИД РФ подчеркнули важность нейтральной позиции в работе ВОЗ
Мир
Решетников указал на угрозу мирового протекционизма из-за импортных пошлин
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Мир
Хабек указал на негативное влияние пошлин США на мировую торговлю
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Спорт
КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

Эксперт назвала факторы снижения индекса Мосбиржи

Эксперт Веретенникова: падение индекса Мосбиржи связано с введением пошлин США
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Снижение индекса Мосбиржи обусловлено рядом неблагоприятных новостей о введении президентом США Дональдом Трампом исторически высоких тарифов для торговых партнеров страны. Таким мнением в беседе с «Известиями» 7 апреля поделилась вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Ранее в этот день индекс Мосбиржи (MOEX) опустился ниже 2,7 тыс. пунктов, следует из данных торговой площадки.

«Череда новостей негативно повлияла на российский фондовый рынок. На прошлой неделе Трамп объявил о введении рекордных тарифов для торговых партнеров США, сильнее всего пострадали страны Юго-Восточной Азии, включая Китай», — пояснила эксперт.

По ее словам, ответ Китая не заставил себя ждать — против США ввели пошлины в размере 34%. Это вызвало опасения инвесторов, что мировая экономика может замедлиться.

По мнению специалиста, США могут столкнуться с рецессией, а Китаю будет сложно вернуться к устойчивому росту. В результате началась масштабная распродажа активов, которая затронула и российский рынок.

«Последствиями замедления мирового спроса станет снижение потребления и спроса на промышленные металлы, нефть и нефтепродукты. Соответственно, цены на них также оказались под давлением», — отметила Веретенникова.

Снижение цен на нефть усугубило ситуацию: на прошлой неделе стоимость нефти марки Brent снизилась на 9,87%, достигнув $65,58 за баррель. Утром 7 апреля падение продолжилось, и цена на нефть Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже $64 за баррель, приблизившись к отметке $63. Это оказало дополнительное давление на российские акции.

Держать курсы: как санкции против Мосбиржи изменят валютный и фондовый рынки
Был ли ЦБ готов к новым ограничениям и как вести себя вкладчикам и инвесторам

Ранее, 3 апреля, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк рассказала «Известиям» об актуальных финансовых инструментах. По ее словам, вложения в валютные инструменты, такие как наличная валюта и валютные депозиты, остаются актуальными.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025