Эксперт назвала факторы снижения индекса Мосбиржи

Снижение индекса Мосбиржи обусловлено рядом неблагоприятных новостей о введении президентом США Дональдом Трампом исторически высоких тарифов для торговых партнеров страны. Таким мнением в беседе с «Известиями» 7 апреля поделилась вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Ранее в этот день индекс Мосбиржи (MOEX) опустился ниже 2,7 тыс. пунктов, следует из данных торговой площадки.

«Череда новостей негативно повлияла на российский фондовый рынок. На прошлой неделе Трамп объявил о введении рекордных тарифов для торговых партнеров США, сильнее всего пострадали страны Юго-Восточной Азии, включая Китай», — пояснила эксперт.

По ее словам, ответ Китая не заставил себя ждать — против США ввели пошлины в размере 34%. Это вызвало опасения инвесторов, что мировая экономика может замедлиться.

По мнению специалиста, США могут столкнуться с рецессией, а Китаю будет сложно вернуться к устойчивому росту. В результате началась масштабная распродажа активов, которая затронула и российский рынок.

«Последствиями замедления мирового спроса станет снижение потребления и спроса на промышленные металлы, нефть и нефтепродукты. Соответственно, цены на них также оказались под давлением», — отметила Веретенникова.

Снижение цен на нефть усугубило ситуацию: на прошлой неделе стоимость нефти марки Brent снизилась на 9,87%, достигнув $65,58 за баррель. Утром 7 апреля падение продолжилось, и цена на нефть Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже $64 за баррель, приблизившись к отметке $63. Это оказало дополнительное давление на российские акции.

Ранее, 3 апреля, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк рассказала «Известиям» об актуальных финансовых инструментах. По ее словам, вложения в валютные инструменты, такие как наличная валюта и валютные депозиты, остаются актуальными.