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Доходы «Автодора» с платных автодорог выросли на 50%

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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По итогам 2024 года доходы госкомпании «Автодор» от сбора платы за проезд по автодорогам выросли на 50% относительно предыдущего года и составили 121,8 млрд рублей. Об этом 7 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на годовую бухгалтерскую отчетность.

По сравнению с 2022–2023 годами динамика сбора платы ускорилась, тогда прирост составил 44 и 36,5% соответственно. Изначально «Автодор» планировал собрать в 2024 году 105 млрд рублей, по факту вышло на 16% больше, отмечается в заметке.

В госкомпании объясняют рост доходов открытием новых трасс (к примеру, М-12 от Москвы до Казани) и увеличением востребованности скоростных платных дорог. Так, по итогам 2024 года интенсивность движения на них выросла на 30% по сравнению с 2023 годом (всего зафиксировано почти 400 млн проездов).

В «Автодоре» отметили, что доходы от сбора платы направляются на содержание и ремонт дорог, безопасность движения и возврат привлеченных инвестиций (ФНБ, облигации и деньги инвесторов). Всего с 2010 по 2024 год госкомпания привлекла в строительство автотрасс порядка 1 трлн рублей инвестиций.

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24 февраля заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что участок платной автодороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется ввести в эксплуатацию к концу июня 2025 года. После Екатеринбурга федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. В будущем магистраль станет частью транспортного маршрута «Россия», который протянется примерно на 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

До этого, 12 декабря прошлого года, сообщалось, что правительство РФ утвердило новый план строительства госкомпанией «Автодор» новых федеральных платных автомобильных дорог до 2030 года. Общий объем средств на объекты вырастет на 20% — с 877 млрд до 1,052 трлн рублей. Субсидии из федерального бюджета составят 889,5 млрд рублей. Всего будет введено 647 км платных дорог (после строительства или реконструкции).

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