Заморозки спрогнозировали на Ставрополье в ближайшие три дня
Синоптики спрогнозировали заморозки на территории Ставропольского края в течение трех дней. Температура опустится до –5 градусов.
Неблагоприятные условия ожидаются с 9 по 11 апреля. Согласно прогнозам, температура воздуха и поверхности почвы будет составлять –1…–5 градусов. Кроме того, не исключены осадки в виде снега с дождем. Об этом сообщает ИА StavropolMedia.
Жителей региона просят соблюдать осторожность.
В Забайкальском крае на ближайшие сутки объявили экстренное предупреждение в связи с усилением ветра. Скорость ветра будет достигать 25–30 м/с.