Швеция отказалась поставлять куриные яйца в США из-за Пасхи

Швеция отказалась от просьбы США поставлять куриные яйца на американский рынок из-за приближающейся Пасхи. Об этом 7 апреля сообщило радио Sveriges.

«Во время Пасхи мы почти удваиваем наше потребление яиц и именно сейчас хотим оставить шведские яйца у себя в Швеции», — приводятся в публикации слова руководителя отраслевой организации Svenska ägg («Шведские яйца») Мари Лённескуг Хогстадиус.

Подчеркивается, что еще одной причиной отказа стало медленное восстановление поголовья куриц-несушек, что также усложняет резкий рост поставок яиц на экспорт.

4 апреля газета The New York Times написала, что в США настолько подорожали куриные яйца, что некоторые жители страны собираются заменить их на Пасху картофелинами и луковицами, которые раскрасят в разные цвета.

Президент США Дональд Трамп 2 марта отверг обвинения в том, что во время первой недели его правления в стране существенно выросли цены на куриные яйца. Он отметил, что тогда только вступил в должность и не мог никак повлиять на ситуацию с ценами на данный продукт.

Телеканал CNN 14 января сообщил, что граждане США столкнулись с дефицитом яиц из-за птичьего гриппа. Уточнялось, что восстановление стабильности на рынке продуктов в стране может занять от шести до девяти месяцев. Кроме того, дефицит привел к росту цен на яйца. 7 февраля стало известно, что на фоне дефицита магазины в США ввели ограничения на покупку яиц.