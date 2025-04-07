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Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 8 млн рублей

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За последние три дня жители Иркутской области лишились больше 8 млн рублей из-за мошенников. Полиция проводит проверку по каждому факту.

В Нижнеудинске жертвой аферистов стал 43-летний мужчина. Он доверился «инвестиционному менеджеру», который вышел на связь через мессенджер. Злоумышленник предложил получить дополнительный доход за счет инвестиций. Потерпевший перевел на посторонний счет 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В Иркутске с 22-летней девушкой мошенник связался от имени компании сотовой связи. Он попросил продиктовать коды из СМС-сообщений. Затем потерпевшей позвонил второй мошенник, он представился сотрудником Центробанка и заявил, что девушке необходимо перевести крупную сумму на «безопасный» счет. Местная жительница согласилась оформить кредит и перечислила на указанные реквизиты 2 млн рублей.

В подмосковном Пушкино телефонные мошенники убедили 79-летнего мужчину перевести на «безопасный» счет 1 млн рублей. Позже аферисты вновь связались с пенсионером, они предложили обналичить 1,4 млн рублей и передать их курьеру. Мужчина догадался об обмане и обратился в полицию. Курьер был задержан.

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