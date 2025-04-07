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Эксперты телеком-рынка дали свои прогнозы на 2025 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Телеспутник» рассказал о прогнозах рынка на следующие три квартала 2025 года.

Несмотря на заметный рост в 2024 году, российский телекоммуникационный рынок, а также примыкающие к нему онлайн-кинотеатры в ближайшем будущем ждет стагнация. Сказываются блокировки пользователей (борьба с телефонным мошенничеством) и падение интереса к платному ТВ. По мнению экспертов, рост можно сохранить за счет повышения тарифов и ставки на эксклюзивный контент.

Итак, в прошлом году российский телекоммуникационный рынок вырос на 6,2%, до 2 трлн рублей, в основном благодаря мобильной связи, которая составила 61% от общего дохода отрасли. Это показывает повсеместную растущую зависимость от мобильного интернета. Для сравнения: в 2023-м рост составил 5%, что свидетельствует о постепенном увеличении. В то же время платное телевидение прибавило 1,9%, но потеряло более 100 тыс. абонентов. Это указывает на сдвиг предпочтений в сторону мобильного контента и интернет-сервисов. А также на конкуренцию со стороны онлайн-кинотеатров.

В бизнес среде не принято корректировать показатели на величину инфляции. Жонглирование данными приводит к куда более «красивым» результатам и не дает полной картины состояния отрасли. Между тем с учетом официальной инфляции, по данным Росстата за 2024 год, которая составила 9,52% путем простейших математических действий (6,20–9,52), получаем отрицательный рост, –3,32%. Платное телевидение – минус 7,62%. То есть рынок безусловно растет относительно своих прежних показателей, но этого роста оказывается недостаточно. Среднесрочные прогнозы «ТМТ Консалтинга» указывают на среднегодовой рост рынка в 4% вплоть до 2029 года. Однако без увеличения тарифов на мобильную связь как минимум для компенсации инфляции возможна стагнация. Она неизбежно повлечет за собой сокращение инвестиций в сетевую инфраструктуру и снижение качества услуг для конечного пользователя.

«Число абонентов не растет. Растет сумма, деньги, полученные за услуги связи, потому что увеличиваются тарифы. Стагнация абонентов очевидна: население сокращается, и мы достигли максимума в подписках», — пояснила «Телеспутнику» представительница компании.

Однако эксперт отметила, что не на всей территории России ситуация одинакова. Есть регионы, как правило, отдаленные от столиц, где всё еще строятся сети того же «Ростелекома» или компаний «большой тройки». И к ним подключаются новые абоненты, значит, небольшой рост все-таки сохраняется.

При этом российские телеком-компании диверсифицируют бизнес, выходя за рамки традиционных услуг связи. Они становятся значимыми игроками и на рынках облачных технологий, цифрового ТВ, информационной безопасности и видеонаблюдения. Это позволяет им обеспечивать стабильный рост. Моноуслуги связи оказывать уже не принято.

Так, подписка на платный видео- или ТВ-контент давно включена в общий пакет операторов связи. Подобные подключения в рамках фиксированного домашнего доступа в сеть — правило хорошего тона.

А будущее рынка эксперты связывают с развитием экосистемных предложений: не «связь + ТВ», а интернет, телефония и ТВ в пакетах с медиасервисами и стриминговыми платформами, банковскими и страховыми услугами, сервисами онлайн-образования и другими. В утвержденной правительством РФ стратегии развития до 2035 года государство планирует предоставлять телеком-компаниям льготы и преференции: снижение страховых взносов до 7,6%, уменьшение налога на прибыль до 3%, отмену плановых проверок надзорных органов до 2030-го, приостановку некоторых пунктов «закона Яровой», касающихся хранения видеотрафика и увеличения емкости носителей, индексации тарифов операторов связи, льготных кредитов на покупку телекоммуникационного оборудования. Речь идет о предоставлении операторам кредитов для увеличения мощности 4G и создания 5G в городах с населением более 1 млн и столицах субъектов РФ.

В числе сдерживающих факторов — необходимость импортозамещения. Переход на отечественные технологии и оборудование требует времени и значительных инвестиций, что может замедлить реализацию новых проектов и рост себестоимости услуг. По сути, все телеком-компании — крупные и не очень — в данный момент решают одну большую задачу: как добиться технологического суверенитета, имея ограниченное количество отечественных продуктов, и не остановить развитие бизнеса. Миграция с любого ПО на другое может сказаться на абонентах, грозит потерей денег и негативным восприятием качества услуг клиентского сервиса хотя бы в силу устоявшихся привычек.

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