Жителей Тулы предупредили о возможном падении наледи с телебашни

В Туле с телевизионной мачты возможно обрушение наледи в результате перепадов температуры. Об этом жителей и гостей города предупредили сотрудники филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ». Угрозу для безопасности могут представлять конструкции высотных сооружений телецентра.

Жителям и автомобилистам посоветовали воздержаться от передвижения по Скуратовской улице в районе телебашни. В случае крайней необходимости лучше использовать нечетную сторону улицы, где установлена защитная сетка, пишет ТСН24.

Ранее Тульский центр гидрометеорологии спрогнозировал с 21:00 7 апреля до 21:00 8 апреля мокрый снег, гололедицу и сильный ветер с порывами до 10 м/с. Температура будет колебаться от положительных к отрицательным значениям. Это может осложнить дорожную обстановку.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, 15 и 16 апреля температура воздуха значительно повысится. Снег постепенно начнет таять из-за плюсовой температуры.