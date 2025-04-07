Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
В МИД РФ подчеркнули важность нейтральной позиции в работе ВОЗ
Мир
Решетников указал на угрозу мирового протекционизма из-за импортных пошлин
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Мир
Хабек указал на негативное влияние пошлин США на мировую торговлю
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Спорт
КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

Терапевт назвал связанные с посинением губ заболевания

Профессор Коньков: посинение губ может указывать на болезни сердца и инфекции
0
EN
Фото: TASS/IMAGO
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Посиневшие губы могут указывать на тяжелые заболевания и являются сигналом к немедленному обращению к медикам. Об этом заслуженный врач России, профессор в РОСБИОТЕХе Александр Коньков заявил в понедельник, 7 апреля.

По словам специалиста, посиневшие губы часто говорят о сердечно-сосудистой патологии, недостатке кислорода и анемии, а также инфекционном заболевании — истинном или ложном крупе. Кроме того, такой симптом указывает на неврологическую болезнь Рейно и аллергические реакции.

«В случае переохлаждения этот симптом не должен пугать человека. В этой ситуации в организме происходит такое явление, как централизация кровообращения — поток крови концентрируется на жизненно важных органах: мозге, сердце и почках», — сказал Коньков в беседе с Lenta.Ru.

Профессор подчеркнул, что внезапное посинение губ является важным поводом к посещению врача для диагностики и получения рекомендаций. Это особенно касается случаев, которые сопровождаются другими симптомами — болью в груди, одышкой и сведением мышц, заключил врач.

Сегмент истины: ИИ диагностирует фиброз сердца за минуты
Как нейронная сеть поможет облегчить труд рентгенологов и кардиологов

Врач-кардиолог Наталия Золотарева 3 апреля сообщила «Известиям», что курение, вейпинг, стрессы и нездоровое питание значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает 360.ru.

Ранее, 2 апреля, терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям» о возможных заболеваниях при одышке. Он объяснил, что одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь.

В свою очередь, врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин предупредил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя потреблять много кальция, поскольку это может способствовать кальцификации мягких тканей, сосудов и артерий. Это повышает риски инсультов и инфарктов миокарда, передает RT.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025