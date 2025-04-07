Терапевт назвал связанные с посинением губ заболевания

Посиневшие губы могут указывать на тяжелые заболевания и являются сигналом к немедленному обращению к медикам. Об этом заслуженный врач России, профессор в РОСБИОТЕХе Александр Коньков заявил в понедельник, 7 апреля.

По словам специалиста, посиневшие губы часто говорят о сердечно-сосудистой патологии, недостатке кислорода и анемии, а также инфекционном заболевании — истинном или ложном крупе. Кроме того, такой симптом указывает на неврологическую болезнь Рейно и аллергические реакции.

«В случае переохлаждения этот симптом не должен пугать человека. В этой ситуации в организме происходит такое явление, как централизация кровообращения — поток крови концентрируется на жизненно важных органах: мозге, сердце и почках», — сказал Коньков в беседе с Lenta.Ru.

Профессор подчеркнул, что внезапное посинение губ является важным поводом к посещению врача для диагностики и получения рекомендаций. Это особенно касается случаев, которые сопровождаются другими симптомами — болью в груди, одышкой и сведением мышц, заключил врач.

Врач-кардиолог Наталия Золотарева 3 апреля сообщила «Известиям», что курение, вейпинг, стрессы и нездоровое питание значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает 360.ru.

Ранее, 2 апреля, терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям» о возможных заболеваниях при одышке. Он объяснил, что одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь.

В свою очередь, врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин предупредил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя потреблять много кальция, поскольку это может способствовать кальцификации мягких тканей, сосудов и артерий. Это повышает риски инсультов и инфарктов миокарда, передает RT.