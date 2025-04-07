Несколько запретов вводят для рыбаков в Курганской области

В Курганской области с 10 апреля начнут действовать ограничения на рыбалку. Это связано с периодом нереста. Сроки ограничений установлены в соответствии с действующими правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Начальник отдела госконтроля по региону Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев рассказал ИА «Ура.ру», что запрет на промышленное рыболовство и ограничение любительского рыболовства будут действовать с 10 апреля по 31 мая в реках и в их пойменных системах. С 20 мая по 20 июня он установлен для рыболовства в озерах.

Промышленное рыболовство будет полностью запрещено. Для любителей и спортсменов вводятся строгие правила. Так, разрешается использовать только донную или поплавочную удочку, спиннинг с берега, но количество крючков не должно превышать двух на одного человека.

Ранее Госдума внесла правки в закон, предусматривающий возвращение плановых (рейдовых) заданий со стороны инспекторов рыбоохраны против нарушителей в сфере рыболовства. Согласно законопроекту, инспекторы во время рейдов смогут находиться на рыболовных и рыбоводных участках и перемещаться по акватории водных объектов рыбохозяйственного значения с целью выявления и пресечения нарушений.