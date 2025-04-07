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Хабек указал на негативное влияние пошлин США на мировую торговлю

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Заявления американского президента Дональда Трампа о возможном повышении пошлин представляют угрозу для глобальной торговой системы и требуют консолидированного ответа со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом 7 апреля рассказал и.о. министра экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Это изоляционистские меры, которые [Трамп] принял, нанеся серьезный ущерб мировой экономике. Фондовые рынки уже рушатся, и ущерб может только увеличиться», — сказал Хабек перед заседанием совета министров ЕС по вопросам торговли.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации особенно важно, чтобы Европа сохраняла единство. По его мнению, страны ЕС не должны пытаться выторговать себе преимущества по отдельности, потому что это может привести к неудаче. Он напомнил, что те, кто в прошлом пытался избавиться от пошлин США с помощью уступчивости, всё равно столкнулись с ограничениями.

Хабек также заявил, что Евросоюз должен внимательно изучить уязвимости американского рынка и подготовить комплексный ответ, выходящий за рамки простой пошлинной политики.

«Американцы освободили от пошлин некоторые виды продукции, например фармацевтику. То есть мы видим, где они уязвимы, и теперь мы можем оказать давление на них, подняв цены на наш экспорт в США, чтобы усилить давление на американский рынок», — заявил он.

Хабек также отметил, что необходимо внимательно рассмотреть инструменты против экономического принуждения. По его словам, речь идет о широком спектре мер, которые выходят далеко за рамки пошлинной политики.

Он пояснил, что они включают в себя цифровые услуги, но не ограничиваются исключительно налогом на них, и подчеркнул, что эти меры также следует заранее подготовить.

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В этот же день Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин. Он также добавил, что в Соединенные Штаты поступают «многомиллиардные» доходы от введенных против стран пошлин. Кроме того, он призвал американскую Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.

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