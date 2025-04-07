Песков: РФ при решении ситуации на Украине должна обеспечить свои интересы
Россия при решении ситуации на Украине должна обеспечить свои интересы. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы», — сказал он журналистам.
Песков также добавил, что существует ряд нерешенных вопросов, которые «висят в воздухе». Он указал на отсутствие контроля со стороны киевского правительства и неспособность украинских властей справиться с действиями экстремистских и националистических групп.
Россия считает важным прояснить эти моменты, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля подтвердил готовность заключить безусловное прекращение огня с Россией. Глава киевского режима также выразил надежду на помощь американского лидера Дональда Трампа в решении разногласий с Москвой.