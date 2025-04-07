Адвокаты арестованного мэра Стамбула Имамоглу подали апелляцию

Адвокаты арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который был временно отстранен от должности, подали апелляцию на его арест. Об этом 7 апреля сообщил Korkusuz.

«Мы просим снять арест с Имамоглу, так как принятое решение в результате расследования, проведенного с использованием запрещенных законом процедур, о чем свидетельствуют конкретные факты, о которых знают и на которые отреагировали десятки миллионов наших людей, незаконно», — говорится в ходатайстве.

В рамках апелляции адвокаты также попросили освободить отстраненного от должности мэра Стамбула или же направить дело в компетентный уголовный суд первой инстанции для рассмотрения в апелляционном порядке.

Ситуация в Турции обострилась 19 марта после того, как правоохранительные органы выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция. Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

Позже в Турции начались массовые протесты.