Эксперты назвали стоимость квартир с террасами в новостройках Москвы

Средняя цена 1 кв. м в квартирах с террасами в новостройках Москвы достигла 1,58 млн рублей, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 8 апреля.

За год этот показатель увеличился на 258,3%. Однако, как объяснили эксперты, это связано с изменением структуры экспозиции: в продаже появилось больше элитных лотов этого формата, в том числе в пентхаусах. Тем не менее жилье с террасами в ликвидных проектах всё равно дорожает с опережением инфляции — в среднем на 12–15% в год.

Минимальная стоимость лота с террасами в столице составляет 8,1 млн рублей (за 30,3 кв. м), максимальная — 3,5 млрд рублей (за 433,1 кв. м). В разрезе сегментов «квадрат» квартир с террасами стоит в среднем: в массовом — 483,4 тыс. рублей, в бизнес-классе — 634,1 тыс. рублей, в премиум-классе — 835,6 тыс. рублей, в элитном — 3,45 млн рублей, в Новой Москве — 260,1 тыс. рублей.

По данным экспертов, на рынке первичного жилья столицы представлено 911 лотов с террасами в 79 проектах. За минувшие 12 месяцев число подобных квартир и апартаментов выросло на 1,7%.

«Лоты с террасами — это эксклюзивные предложения на рынке новостроек. Даже в Москве их доля от всех продаваемых помещений составляет менее 1,5%. В большей степени наличие террас характерно для высокобюджетных комплексов — от бизнес-класса и выше. Такие варианты продаются в среднем на 12–20% дороже обычных лотов в тех же проектах. За высокие этажи надбавка, как правило, растет. Зато дорожают такие объекты практически неизменно с опережением рынка», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Площадь лотов с террасами в московских новостройках составляет в среднем 117,5 кв. м. Этот показатель на 25% выше, чем годом ранее. Аналитики объясняют это увеличением доли премиальных и элитных квартир в экспозиции, а также расширением предложения просторных лотов в связи с популярностью семейной ипотеки.

«Увеличение предложения террас в новостройках и спроса на них связано с трендами на экологичность и оригинальную архитектуру. Во-первых, террасы могут стать полноценными лаундж-зонами с озеленением и даже домашними оранжереями, обеспечивают загородный образ жизни в мегаполисе. Во-вторых, архитекторы всё чаще осознают, что каскады террас — одно из наиболее ярких украшений для проектов, особенно высотных», — рассказала директор по продукту компании MR Group Жанна Махова.

В свою очередь, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов обратил внимание на то, что число квартир с террасами на рынке новостроек Москвы ежегодно растет уже 10 лет подряд.

«Темпы увеличения экспозиции за прошедший год снизились, но лишь в связи со стабильно высоким спросом. Лоты с террасами маржинальны для девелоперов, ликвидны для клиентов, однако их проектирование зачастую технически сложно. Обычно проекты с данной опцией реализуют ведущие игроки рынка. При этом квартиры и апартаменты с террасами представлены в широком ценовом диапазоне», — добавил он.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилья на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».