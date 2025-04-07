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Решетников указал на угрозу мирового протекционизма из-за импортных пошлин

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Повышение импортных пошлин, распространение «гонки субсидий» и «зеленого протекционизма» могут спровоцировать в мире новые протекционистские меры. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников на ежегодной инвестиционной конференции AIM Congress в Абу-Даби.

«Повышение импортных пошлин, распространение «зеленого протекционизма» и «гонки субсидий» могут спровоцировать новые протекционистские меры в мире. Мы должны коллективно защищать систему правил международной торговли под эгидой Всемирной торговой организации», — подчеркнул он.

Глава ведомства также указал на кризис многосторонней торговой системы и попытки создать регулирование этой отрасли, противоречащее нормам ВТО.

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Ранее в этот день Решетников указал, что экономика России показывает хорошие темпы роста и привлекательна для иностранных инвестиций. За последние два года рост составил 4,1%, уточнил он.

До этого, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экономика РФ развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям. Он подчеркнул, что в прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 4% против 1% в странах Евросоюза (ЕС). Дмитриев добавил, что отношение госдолга России к ВВП составляет 18%, в то же время в государствах ЕС этот показатель доходит до 100%.

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