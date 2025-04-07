Строительство экотропы за 30 млн рублей в ЯНАО оказалось под вопросом

В ЯНАО в районном центре Тазовского района под вопросом оказалось строительство экотропы. Обустроить ее планировали до конца августа 2025 года, однако реализация проекта оказалась под угрозой из-за отсутствия подрядчика.

Как уточняет ИА «Ура.ру», местные власти начали поиски подрядчика 24 марта, но тендер сорвался из-за отсутствия заявок. Оказалось, что по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие в закупке. Таким образом, электронный открытый укцион признали несостоявшимся.

Районная администрация объявила о проведении повторного аукциона. Заяки на участие должны быть поданы до 14 апреля.

В состав экотропы, которая появится в поселке Тазовский, войдут пешеходная дорожка и лестница. Необходимо благоустроить площадь в 1 464,5 кв. м. Проект оценивается почти в 30 млн рублей. Если во второй раз снова не будет желающих участвовать в торгах, то их организуют снова.

Агентство напоминает, что жители района сами определили зону для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Им предложили проголосовать за одну из четырех территорий, и они выбрали экотропу.