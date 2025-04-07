Bloomberg назвало редкоземельные металлы оружием КНР в торговой войне с США

Редкоземельные металлы стали оружием Китая в торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 7 апреля сообщило агентство Bloomberg.

В агентстве уточнили, что Пекин объявил новые экспортные ограничения в ответ на пошлины Вашингтона. В общей сложности ограничения коснулись семи видов металлов: самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий.

Согласно решению, китайские власти будут тщательно контролировать любые поставки за границу, в особенности оценивать, кто и с какой целью приобретает редкоземельные ресурсы, уточняет «Газета.ru».

Отмечается, что в результате обстоятельство может привести к значительным перебоям в поставках ключевых материалов, используемых в высокотехнологичном производстве. Ситуация может охватить разные отрасли мировой экономики.

7 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал экономическим буллингом злоупотребление США пошлинами. Он уточнил, что меры наносят ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.