Мишустин пригласил Белоруссию принять участие в «Интервидении»

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Турчиным 7 апреля пригласил Белоруссию принять участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

«В области культуры в этом году в Москве пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение». Приглашаем, конечно же, наших белорусских друзей принять в нем участие», — сказал Мишустин.

Кроме того, говоря о гуманитарном сотрудничестве двух стран, Мишустин отметил, что в мае Россия и Белоруссия отметят общий священный праздник — 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, 3 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального состязания. Согласно документом, председателем организационного комитета конкурса был назначен вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, а роль главы наблюдательного совета занял первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 11 февраля рассказал, что в конкурсе «Интервидение» примут участие представители свыше 20 стран. Его планируют провести в сентябре 2025 года.