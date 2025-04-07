Строительные работы приостановят в Ялте на время курортного сезона
Работу строек приостановят в Ялте на четыре месяца. Ограничения будут действовать на протяжении курортного сезона.
По данным ИА SevastopolMedia, представители районной администрации будут ходить по строительным площадкам с целью контроля соблюдения моратория. Запрет на ведение строительных работ будет действовать с 1 июня по 30 сентября.
Ограничение не распространяется на проведение аварийно-восстановительных мероприятий, которые проводятся за счет бюджетных средств. Кроме того, разрешено индивидуальное строительство выше автодороги Симферополь – Ялта – Севастополь. Допускаются работы, связанные со строительством социальных объектов — детских садов, оздоровительных комплексов.
Сезон фонтанов в Ялте начался 4 апреля. Всего в городе насчитывается 25 объектов.