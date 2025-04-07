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Совкомбанк завершил присоединение Хоум Банка

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ПАО «Совкомбанк» завершил присоединение ООО «Хоум кредит энд финанс банк» (Хоум Банк). Хоум Банк прекратил существование как отдельное юрлицо, сообщили в пресс-службе Совкомбанка.

Интеграция двух банков заняла 11 месяцев. «Это один из самых быстрых процессов объединения крупных финансовых организаций как в России, так и в мире», — отметили в пресс-службе, добавив, что Хоум Банк был лидером в сегменте товарного кредитования в стране.

«Приобретение Хоум Банка позволило нам укрепить лидирующие позиции на рынке розничного кредитования и стать абсолютными лидерами в POS-кредитовании. Мы получили значительное увеличение клиентской базы и кредитного портфеля, а также ценный опыт команды Хоум Банка. Уверен, что в долгосрочной перспективе синергия наших бизнесов продолжит приносить дополнительные выгоды как клиентам, так и акционерам банка», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Сделка реализована в два этапа: на первом Совкомбанк приобрел 10% Хоум Банка за денежные средства, на втором — 90% путем эмиссии 1,8 млрд новых акций.

На момент сделки у Хоум Банка было 3 млн активных клиентов, портфель розничных кредитов объемом 202 млрд рублей и депозитный портфель в размере 169 млрд рублей.

Согласно аудированной отчетности Совкомбанка по МСФО за 2024 год, итоговый чистый доход от приобретения Хоум Банка составил 19 млрд рублей. Розничная сеть Совкомбанка расширилась на 84 тыс. точек выдачи POS-кредитов.

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