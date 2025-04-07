Подмосковные парки за неделю посетило около 2 млн гостей

В Московской области на прошедшей неделе парки посетило более 1,8 млн человек. Это на 108 тыс. больше показателей 2024 года.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство благоустройства, самым популярным днем стал понедельник, 31 марта. В парках Подмосковья в этот день побывали порядка 356 тыс. человек.

А самым популярным парком — парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. Он собрал более 64 тыс. посетителей. Также в пятерку популярных вошли Центральный парк в Долгопрудном, Центральный городской парк имени Калинина в Королеве, Центральный городской парк в Пушкинском и парк имени Льва Толстого в Химках.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года парки Московской области посетили 5,6 млн человек. Посещаемость парков выросла на 14,3% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года. Самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе. Также в число популярных вошли Центральный парк культуры и отдыха в Долгопрудном и Центральный парк в Пушкинском. Всего в регионе насчитывается 209 парков и лесопарков.