ОАЭ вошли в число популярнейших направлений у россиян на майские праздники

Спрос на путевки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на майские праздники у россиян вырос на 25% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник, 7 апреля.

«Туристы активно бронируют туры в ОАЭ на майские праздники — благодаря укреплению рубля и длинным выходным спрос на отдых в этой стране растет: цены на туры ниже на 10–15%, чем в прошлом году», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В АТОР уточнили, что ОАЭ занимают первое место по популярности на майские праздники в компании «Русский Экспресс» и Space Travel.

«У других крупных многопрофильных туроператоров ОАЭ уверенно входит в топ-5 выездных направлений на майские праздники, уступая только Турции и Египту», — добавили в ассоциации.

4 апреля 360.ru рассказал о направлениях с безвизовым въездом или упрощенным оформлением, где теплое море и экзотика доступны уже сейчас, так как с приближением майских праздников россияне начали задумываться о быстром и комфортном отдыхе.

Ранее, 3 апреля, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям», что на майские праздники отправятся за границу 51% туристов-одиночек. Самым же популярным направлением оказался Стамбул.

Новое исследование показало, что число россиян, путешествующих за границу в одиночестве, за год выросло на 11%, к маю 2025 года число таких бронирований достигло 51%. Остальные 49% соло-путешественников предпочитают отдых внутри страны, передает RT.

В свою очередь синоптик Александр Ильин рассказал, что первые дни мая в столичном регионе будут по-настоящему весенними. По его прогнозу, столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Однако с 8 по 11 мая ожидается похолодание до +7…+12 градусов, пишет Life.Ru.