В РСА указали на проблемы введения полисов ОСАГО на сутки
Введение краткосрочного договора ОСАГО на 24 часа потребует адаптации процессов страховых компаний, в частности, доработки информационных систем. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), которое поступило «Известиям» 7 апреля.
Так, для оформления ДТП в порядке европротокола, а также в целом для понимания участниками аварии возможности обращения в страховую компанию, необходима проверка действия полиса по часам и минутам в течение дня. Сейчас такая возможность отсутствует, пояснили в РСА.
«Также возникают вопросы относительно расчета доплаты или возврата части страховой премии при оформлении дополнительных соглашений к договору ОСАГО. Сложившаяся к настоящему времени практика и нормативное регулирование подразумевают перерасчет премии кратно дням, а не часам. Такие же правила действуют в случае возврата части страховой премии при досрочном прекращении действия договора», — отмечают в страховом союзе.
Кроме того, в РСА указали, что причины изменения подхода к ультракоротким полисам союзу неизвестны: жалобы автовладельцев на существующий до настоящего времени порядок, по которому срок действия договора истекал в полночь независимо от времени оформления, не фиксировались.
С 7 апреля в России заработают ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа. Такое изменение настроек вводится по требованию ЦБ, рассказал «Известиям» гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. С новыми правилами срок действия страховки составляет ровно сутки.