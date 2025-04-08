Эксперт дал советы по защите от недобросовестных туроператоров

Путешествия — это всегда новые впечатления, но иногда не обходится без казусов. О том, как не попасть в неприятную ситуацию с туроператором и не испортить себе отдых, «Известиям» рассказал директор по развитию партнерской сети в «Туту» Эмиль Зиядинов 8 апреля.

«Недавно группа туристов не смогла посетить Китай. Взрослые и дети готовы, чемоданы собраны, но в день отправления выясняется, что туроператор не оплатил путевки. Испорченный отдых не вернешь. Власти уже подключились и часть путешественников отправили домой», — пояснил он.

Чтобы не попадать в такие ситуации, перед поездкой лучше внимательно проверить репутацию и отзывы о туристической компании.

«Обязательно запросите подтверждение брони. Туроператор обязан прислать вам ваучер от отеля и электронные копии авиабилетов. Если агентство отказывает — это красный флажок», — предостерегает эксперт.

Бывают и такие ситуации, когда человеку предлагают пятизвездочный отель по низкой цене. Это выглядит подозрительно. В итоге вместо комфортабельного размещения туриста ждет номер, например, без окон.

«Сейчас легко проверить все отели по видеообзорам от других посетителей, смотрите фотографии, читайте отзывы и комментарии», — посоветовал Зиядинов.

Если всё-таки путешественник попал в неприятную ситуацию, приехав в отель, нужно обязательно фиксировать все нарушения. Следует попросить в отеле письменное подтверждение бронирования. Туроператору придется заплатить штрафа, если он оплатил не то, что хотел клиент.

Чтобы не наткнуться на недобросовестного туроператора, эксперт рекомендовал выбирать надежные компании. Долгая история работы, положительные отзывы, известность на рынке — хорошие признаки. Каждого туроператора можно легко проверить, указав название в поиске, по Единому федеральному реестру туроператоров.

«[Следует] сравнивать цены. Подозрительно дешевые цены иногда могут преподнести неприятные сюрпризы в дальнейшем. [Стоит] фиксировать все договоренности и недочеты. Чем больше документов на руках, тем проще защитить потом свои права. Если в путешествии с вами всё-таки произошла неприятная ситуация, не стоит отчаиваться и спускать всё на торомзах — по закону о защите прав потребителей вы можете потребовать возврата денег и компенсацию», — резюмировал Зиядинов.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в 2025 году Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италия оказались наиболее популярными направлениями у российских туристов. При этом значительно вырос спрос на поездки в Египет, Южную Корею и Китай.