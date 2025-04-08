Реклама
Прямой эфир
Общество
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских в Чечне
Общество
В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
Политика
Лавров указал на кризис концепции евро-атлантической безопасности
Общество
Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей
Общество
Вильфанд спрогнозировал сохранение зимней погоды в Москве до 14 апреля
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Происшествия
Массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Брянске
Спорт
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении за неделю заболеваемости ОРВИ и гриппом на 8,9%
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и мокрый снег в Москве 8 апреля
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Мир
Бессент заявил о желании почти 70 стран провести переговоры с США о пошлинах
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
Трамп заявил о приближении к цели по урегулированию украинского конфликта

Эксперт дал советы по защите от недобросовестных туроператоров

Эксперт Зиядинов: туристам следует запрашивать у оператора подтверждение брони
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Путешествия — это всегда новые впечатления, но иногда не обходится без казусов. О том, как не попасть в неприятную ситуацию с туроператором и не испортить себе отдых, «Известиям» рассказал директор по развитию партнерской сети в «Туту» Эмиль Зиядинов 8 апреля.

«Недавно группа туристов не смогла посетить Китай. Взрослые и дети готовы, чемоданы собраны, но в день отправления выясняется, что туроператор не оплатил путевки. Испорченный отдых не вернешь. Власти уже подключились и часть путешественников отправили домой», — пояснил он.

Чтобы не попадать в такие ситуации, перед поездкой лучше внимательно проверить репутацию и отзывы о туристической компании.

«Обязательно запросите подтверждение брони. Туроператор обязан прислать вам ваучер от отеля и электронные копии авиабилетов. Если агентство отказывает — это красный флажок», — предостерегает эксперт.

Абхазию сняли с паузы: у российских туристов вырос спрос на отдых в республике
МИД и Минэк отменили рекомендации не посещать ее и не продавать туда туры

Бывают и такие ситуации, когда человеку предлагают пятизвездочный отель по низкой цене. Это выглядит подозрительно. В итоге вместо комфортабельного размещения туриста ждет номер, например, без окон.

«Сейчас легко проверить все отели по видеообзорам от других посетителей, смотрите фотографии, читайте отзывы и комментарии», — посоветовал Зиядинов.

Если всё-таки путешественник попал в неприятную ситуацию, приехав в отель, нужно обязательно фиксировать все нарушения. Следует попросить в отеле письменное подтверждение бронирования. Туроператору придется заплатить штрафа, если он оплатил не то, что хотел клиент.

Чтобы не наткнуться на недобросовестного туроператора, эксперт рекомендовал выбирать надежные компании. Долгая история работы, положительные отзывы, известность на рынке — хорошие признаки. Каждого туроператора можно легко проверить, указав название в поиске, по Единому федеральному реестру туроператоров.

«[Следует] сравнивать цены. Подозрительно дешевые цены иногда могут преподнести неприятные сюрпризы в дальнейшем. [Стоит] фиксировать все договоренности и недочеты. Чем больше документов на руках, тем проще защитить потом свои права. Если в путешествии с вами всё-таки произошла неприятная ситуация, не стоит отчаиваться и спускать всё на торомзах — по закону о защите прав потребителей вы можете потребовать возврата денег и компенсацию», — резюмировал Зиядинов.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в 2025 году Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италия оказались наиболее популярными направлениями у российских туристов. При этом значительно вырос спрос на поездки в Египет, Южную Корею и Китай.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025