В Биробиджане начался месяц санитарной очистки
Месячник санитарной очистки начался на территории Биробиджана. Мэрия составляет план мероприятий по наведению порядка на территориях.
Специалисты приступили к очистке придорожных полос и уборке случайного мусора. Также в порядок приводятся тротуары, пишет ИА EAOMedia. Уборка осуществляется в ежедневном режиме.
В рамках месячника будет проведен ряд субботников на городских общественных пространствах и поселках. Мэрия ведет закупку мешков и инвентаря, а также планирует вывоз собранного мусора.
В Туле в 2025 году планируют обустроить больше 40 площадок накопления твердых коммунальных отходов. Все работы должны быть выполнены до 9 сентября.