Троих уфимцев задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом 7 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что за период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — рассказала она в своем Telegram-канале.

Клиенты переводили на счета мошенников средства, которые возвращали заказчикам с вычетом вознаграждения, составлявшего 12%.

Правоохранителям удалось задержать женщину — предполагаемого организатора и двух ее подельников. У них изъяли телефоны, компьютеры, документы и другие предметы. Следователь возбудил уголовные дела в отношении трех задержанных в соответствии с ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Ранее, 21 марта, в главном управлении МВД России по Московской области сообщили о задержании шести человек, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Уточняется, что деятельность клуба велась в подвале торгового павильона в Малаховке.