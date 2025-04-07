Экстренное предупреждение объявили в Забайкалье из-за сильного ветра
Сотрудники МЧС предупредили жителей Забайкальского края об усилении ветра. В регионе объявлено экстренное предупреждение.
Согласно прогнозам, ухудшение погодных условий ожидается днем 8 апреля. Скорость ветра будет достигать 25–30 м/с. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до конца суток 9 апреля. Жителей Забайкалья просят соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры и не жечь мусор.
В Красноярском крае 5 апреля ураганный ветер привел к осложнению пожарной обстановки. В деревне Калиновка Красноярского края огонь распространился на три жилых дома и три надворные постройки, площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Кроме того, о возможной эвакуации предупреждали жителей Минусинска в связи с возгоранием лесных площадей, примыкающих к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный.