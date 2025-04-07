НХЛ выпустила видео с 895 голами Александра Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила видео со всеми 895 голами российского нападающего и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и привела подробную статистику по каждому из них. Ролик был опубликован 7 апреля на сайте НХЛ.

В видео собраны повторы каждой заброшенной российским хоккеистом шайбы во время игр в лиге с 2005 года, а в таблице указано, кто был ассистентом, в каком периоде и на какой минуте Овечкин забил гол, а также кто стоял в воротах у соперника.

Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в матчах НХЛ и отметил, что его достижение стало праздником для болельщиков по всему миру, в том числе в России.

Овечкина поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.