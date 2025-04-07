Более 10 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Пскове

В Пскове специалисты муниципального учреждения «Служба благоустройства города» демонтировали самовольно размещенные информационные конструкции на фасадах домов. Работы проводились в рамках борьбы с незаконной рекламой.

Как рассказали Псковской ленте новостей в контрольном управлении городской администрации, демонтировали 14 конструкций, в том числе на улицах Некрасова, Алехина, Яна Фабрициуса, Рокоссовского, улицах Звездной, Западной и Печорской, а также в Интернациональном переулке, Рижском проспекте и Крестовском шоссе.

Ранее сообщалось, что в Пскове готовится к переезду в новое здание гимназия с изучением основ православной культуры. С 1 сентября 2025 года занятия будут проходить в здании на улице Киселева. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей. Он станет покровителем учебного заведения. Документация для лицензирования должна быть готова к концу мая, так как лицензию не получится получить без комплексных испытаний.