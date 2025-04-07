Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Благодаря введению США пошлин цены на нефть снижаются, а в стране «нет инфляции». Об этом 7 апреля заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Socia.
«Цены на нефть упали, <...> цены на продукты питания упали, инфляции нет», — написал Трамп.
Он также добавил, что в Соединенные Штаты поступают «многомиллиардные» доходы от введенных против стран пошлин. Кроме того, он призвал американскую Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки.
При этом глава ФРС Джером Пауэлл 4 апреля заявил, что резкое увеличение пошлин на импорт приведет к замедлению роста экономики США и разгону темпов инфляции в стране. Он отметил, что на данный момент экономика США всë еще находится в хорошем состоянии, однако прогноз на будущее не такой оптимистичный.
2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.