Ледовую переправу закрыли на Зейском водохранилище в Приамурье
В Амурской области закрыли ледовую переправу, которая соединяла поселки Верхнезейск и Горный в Зейском муниципальном округе. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на информацию МЧС.
За состоянием льда в регионе ведется постоянный контроль. Переправы закрывают при появлении признаков разрушения льда.
В Приамурье продолжают работу три переправы. Дорога на реке Нюкже соединяет поселки Юктали и Усть-Нюкжа, переправа через реку Гилюй соединяет поселки Золотая Гора и Береговой. Переправа на реке Селемдже проходит от населенного пункта Коболдо до Огоджи.
В Ханты-Мансийском автономном округе практически все ледовые переправы закрыли к началу апреля.